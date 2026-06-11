Более 80 детей из ДНР отдыхают в дзержинском лагере «Город спорта»

Фото: тг-канал Михаила Клинкова

Мэр Дзержинска Михаил Клинков проверил, как проходит первая смена в детском оздоровительном лагере «Город спорта». Особые гости учреждения — 83 ребёнка из Донецкой Народной Республики.

По словам главы города химиков, лагерь живёт активно, там царит настоящий праздник летнего отдыха. Старшие отряды провели для младших спортивно-игровую программу «Спортлото». Ребята перемещались по территории, выполняя задания на 20 различных станциях: от интеллектуальных викторин до прыжков через скакалку и отжиманий. Дети увлечённо участвуют в соревнованиях, и, по словам градоначальника, он не встретил ни одного грустного лица. Улыбки, смех и блеск в глазах говорят о том, что программа организована на отлично. Дети из ДНР быстро влились в коллектив и нашли новых друзей.

Смена называется «Код будущего» — с упором на инновации и творчество. Программа направлена на развитие креативности у детей, умение работать в команде и не бояться предлагать нестандартные решения.

Педагоги и вожатые подготовили интересную программу ко Дню России: «Ярмарка инноваций», где дети представляют 3D-модели и изобретения из подручных материалов, а также интеллектуальный квиз «Инновации и технологии» о современных IT-технологиях.

В гости к лагерю приедут регбийный клуб «Химик», представители «Движения Первых» и кукольный театр. Программа включает квизы, конкурсы, концерты, спортивные мероприятия и проектные задания.

Михаил Клинков отметил, что дети не просто отдыхают, но и развиваются, учатся работать в команде. Высшей оценкой он назвал слова девочки из Донбасса, которая сказала: «Мне здесь нравится абсолютно всё!».

Всего за четыре смены в «Городе спорта» отдохнут 1332 ребёнка. Глава города поблагодарил организаторов и педагогов за создание отличных условий для детского отдыха и пожелал ребятам набраться сил.