Более 31 млн рублей принес бюджету Нижнего Новгорода туристический налог. Фото: АНО «Центр 800».

В бюджет Нижнего Новгорода с начала 2026 года поступило 31,16 млн рублей туристического налога. Это составляет 15,58% от запланированных на год доходов в размере 200 млн рублей. Такие данные содержатся в сводке об исполнении доходов городского бюджета на 1 июня 2026 года.

При этом еще по итогам первого квартала поступления от туристического налога были значительно ниже. За январь–март городская казна получила лишь 948,3 тысячи рублей, что соответствовало 0,47% годового плана. Основной объем поступлений пришелся на более тёплые месяцы.

Туристический налог относится к местным налогам и устанавливается решениями муниципалитетов. Размер ставки определяется органами местного самоуправления. В Нижнем Новгороде в 2026 году действует ставка в размере 2%.

Ожидается, что в ближайшие годы она будет постепенно увеличиваться. Согласно действующим планам, к 2029 году ставка туристического налога может вырасти до 5%. Власти рассчитывают, что этот механизм позволит обеспечить дополнительные поступления в городской бюджет на развитие туристической инфраструктуры и сопутствующих направлений.