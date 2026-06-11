Спикер парламента Башкортостана Хусаинов прооперирован в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Салават Хусаинов успешно перенес операцию в Нижнем Новгороде после травмы, полученной во время игры в килу. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Накануне, вечером 10 июня, Государственная инспекция труда по Нижегородской области сообщала, что у парламентария диагностированы множественные переломы. По данным ведомства, травмы он получил после столкновения с игроком во время традиционной русской игры с мячом.

После операции Салават Хусаинов уже направился в Уфу. Председатель башкирского парламента поблагодарил нижегородских врачей за оказанную помощь.

Сам Хусаинов в комментарии журналистам «Башинформа» сообщил, что дальнейшее лечение и восстановление планирует проходить в Башкирии. Также он отметил, что не имеет претензий к спортсмену, с которым произошло столкновение.

Таким образом, несмотря на серьезный характер травм, операция прошла благополучно, и парламентарий продолжит реабилитацию дома.