Студентка Мининского университета вошла в число лучших воспитателей страны. ФОТО: Мининский университет.

Студентка заочного отделения факультета педагогики Мининского университета Юлия Степанова заняла третье место на IX Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал». Несмотря на свой юный возраст, Юлия уже работает воспитателем детского сада в Нижнем Новгороде. Кроме того, она сама является молодой мамой. И это не единственная победа Нижегородской области - еще три победителя и один призер по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)» являются студентами Мининского университета.

- 2026 год объявлен Министерством просвещения Годом дошкольного образования, и победа сразу пятерых студентов вуза в направлении имеет особое значение, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Жюри оценивало не только знание методик, но и умение работать с нейросетями и мультимедиа, креатив студентов и умение выстраивать занятия в многозадачной среде.

По словам ректора, Мининский университет поддерживает тесные связи с нижегородскими детсадами. Зачастую они выступают в качестве экспериментальных площадок для самых передовых методик вуза. Уже с первого курса студенты начинают работать в детских садах и применяют там полученные знания.

Как рассказала сама Юлия Степанова, именно преподаватели Мининского университета обратили внимание на ее потенциал и предложили участвовать в олимпиаде.

- Сама я поначалу сомневалась и совсем не рассчитывала на серьезный успех. В решающий день мне досталась задача разработать конспект развлечения «День Земли» с элементами экспериментирования, - вспоминает студентка. – Взяв себя в руки, я набрала 195 баллов, что позволило мне занять третье место. Для меня это не просто награда, а доказательство того, что в Нижнем Новгороде можно получить образование, которое ничуть не уступает столичному.

Стоит отметить, что нижегородские участники действительно отлично показали себя на олимпиаде. В этом сезоне проекта «Россия – страна возможностей» Нижегородская область традиционно лидирует и входит в топ-10 по числу студентов-дипломантов (49). При этом одним из самых успешных является направление «Педагогическое образование (дошкольное)» - здесь дипломы получили шестеро студентов.

К слову, очный финал проекта восьмой год подряд проходил на площадке Мининского университета. Сюда съехались студенты из 19 ведущих вузов страны. Свои авторские проекты они продемонстрировали на площадке Технопарка Мининского университета.