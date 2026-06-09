Обвинение добивается отмены оправдания нижегородца, убившего росгвардейца. Фото: Нижегородский областной суд

Прокуратура Нижегородской области намерена в очередной раз обжаловать оправдательный приговор, вынесенный детскому тренеру Николаю Кукушкину, убившему сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает «Кстати».

Напомним, конфликт произошёл летом 2021 года на улице Большой Покровской. Компания пьяных росгвардейцев и одного гражданского приставала к супругам Кукушкина и его другу. Началась драка, в ходе которой друга тренера избили, сломав ему челюсть, кости лица и руку. Сам Кукушкин, по его словам, оборонялся складным швейцарским ножом-мультитулом, ранив нескольких нападавших; один из них позже скончался. Тренер сам явился в полицию и был арестован. Росгвардейцев, избивших его друга, осудили условно.

Первая коллегия единогласно оправдала Кукушкина, но прокуратура добилась отмены этого приговора. Вторая и третья коллегии были распущены при подозрительных обстоятельствах: по утверждению защиты, потенциальным присяжным угрожали, в третью коллегию попал пасынок сотрудницы прокуратуры, который якобы получил поручение влиять на исход дела. Четвёртая коллегия снова оправдала тренера, но теперь прокуратура вновь оспаривает вердикт.

Адвокат Кулишова также обратила внимание на то, что после оправдания Кукушкину была избрана мера пресечения — подписка о невыезде, что, по её мнению, не предусмотрено законом для оправданного. Президент палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачев добавил, что за три года в регионе из 15 оправдательных вердиктов присяжных все были отменены вышестоящими инстанциями. Защита намерена добиваться оправдания вплоть до Верховного суда.