Евгений Люлин: Медицина Дзержинска не должна отставать от темпов развития города химиков

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил медицинские учреждения Дзержинска - Больницу скорой медицинской помощи, Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М. Самарина и Городскую детскую больницу №8.

«С одной стороны, современное оборудование и классные врачи. С другой – более трехсот жалоб пациентов: не попали на прием, долго ждали, не хватило талончика. Разбирались с этим парадоксом в Дзержинске вместе с главными врачами, депутатами Законодательного Собрания, Гордумы, специалистами Минздрава области. Посетили 8-ю детскую больницу, Госпиталь ветеранов войн имени Самарина и Больницу скорой медицинской помощи. Горячо и подробно обсуждали, что мешает сделать систему здравоохранения города химиков образцовой», – написал в своем МАХ-канале Евгений Люлин.

«Медики БСМП работают на разрыв. Проводят сложнейшие операции, оказывают экстренную помощь. В приемный покой ежедневно обращаются 300 пациентов. Для сравнения, в Склифе в Москве – 200. Врачи тут прекрасные, а вот администрирование хромает. Отсюда и жалобы. Как сделать так, чтобы пациент с вросшим ногтем шел не сюда, а в поликлинику, где ему за минуту окажут точно такую же помощь? Как научить «Портал 52» направлять людей туда, где врачи не перегружены? Как привлечь молодых специалистов на работу? По этим и другим темам спорили жарко, потому что все болеют за свое дело. Стараются сделать свои больницы самыми лучшими. В Больнице скорой медпомощи показали операционную, где к концу года появится новый ангиограф, с помощью которого будут делать самые сложные сердечно-сосудистые операции. Люди его очень ждут!» – отметил Евгений Люлин.

«Но еще обиднее, когда есть врачи, есть техника, а плитка под ногами в коридорах кое-где ходит ходуном. И это в детской больнице! Внизу стоит запах канализации, потому что трубы в подвале меняют не сразу, а поэтапно. Ну, как так?! Похожая ситуация и в госпитале ветеранов им. Самарина. Ремонта тут ждут во многих отделениях. Причем, главврачи изо всех сил стараются сделать что могут для своих учреждений, чтобы облагородить их. Но проблема тут комплексная, и решать ее нужно так, чтобы подобные ситуации не возникали. Система здравоохранения должна работать как часы. Скоро начнут возвращаться бойцы СВО, которым потребуется медпомощь и реабилитация. На заводы в «Кулибин» приезжают работать тысячи специалистов, которые пойдут в наши больницы. Дзержинск быстро развивается, и медицина не должна отставать от его темпов», – подчеркнул спикер регионального парламента.