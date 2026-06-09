Компания «Булат» совместно с оператором Т2 запустила голосовую связь Volte

Компания «Булат», российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования (ГК «Ростелеком»), совместно с оператором мобильной связи Т2 успешно запустила голосовую связь VoLTE (voice over LTE) на своих базовых станциях. На первом этапе технологии VoLTE работают на трех базовых станциях в Спасском и Краснооктябрьском районах Нижегородской области, входящих в периметр инфраструктуры УЦН 2.0., где Т2 выступает техническим партнером «Ростелекома». Планируется масштабировать технологию на все базовые станции «Булата» до осени 2026 года.

Внедрение VoLTE стало результатом совместной работы команд «Булата» и Т2, которая началась с лабораторных испытаний и заняла 10 месяцев до запуска на сети. Сейчас специалисты компаний проводят тестирование и отладку процессов, чтобы обеспечить стабильную работу технологии. В ближайшие три месяца планируется расширить функционал VoLTE на все базовые станции «Булата», запущенные в 2024 и 2025 годах. Это позволит обеспечить качественное голосовое соединение на сети 4G для базовых станций «Булат» по всей стране.

Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат»:

«Запуск VoLTE на оборудовании «Булата» на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0. демонстрирует готовность «Ростелекома», Т2 и «Булата» к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны».

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«В запуске VoLTE на БС «Булат» были заинтересованы все операторы. Базовые станции «Булат» работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0. и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентов качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей».

Фото: Предоставлено ПАО «Ростелеком»