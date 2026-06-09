Движение в центре Нижнего Новгорода ограничили из-за ремонта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 9 июня в Нижнем Новгороде введено временное ограничение на пересечении улиц Октябрьской и Варварской. Проезжая часть стала уже, хотя транспорт продолжает двигаться в обе стороны. Причина — аварийные работы на инженерных коммуникациях.

Как пояснили в АО «ОКО», специалисты заменили проблемный отрезок трубопровода, который показал слабые места во время гидравлических испытаний. Строительная часть уже завершена, сейчас дорожники восстанавливают асфальтовое покрытие.

Ограничение планируют снять в ближайшие сутки. Автомобилистов просят заранее сверять маршруты, быть внимательными и не игнорировать дорожные знаки.