Спрос на поваров, уборщиков и официантов вырос в Нижегородской области к лету. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

К началу летнего сезона в Нижегородской области резко вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, гостиниц и общепита. По данным аналитиков hh.ru, в мае было открыто более 1,4 тысячи вакансий, что на 8% выше, чем в апреле. Это связано с ростом посещаемости кафе, ресторанов и отелей туристами.

Чаще всего работодатели ищут поваров, пекарей и кондитеров — на эти специальности пришлось 420 вакансий (41% от общего числа в сфере). На втором месте – уборщицы и уборщики (240 предложений, 24%), на третьем – официанты, бармены и бариста (180 вакансий, 18%). Также в топе: менеджеры ресторанов (5% вакансий), мойщики посуды и помощники поваров (4%), хостес (3%), менеджеры и руководители административно-хозяйственных отделов (3%).

Для работодателей важно, чтобы сотрудники умели контролировать качество и сроки годности продуктов, обладали организаторскими способностями и умели работать в команде. Также важную роль играют знание стандартов обслуживания, обучение и развитие.

Медианная предлагаемая зарплата в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае составила 58,9 тысячи рублей. Это на 16,1 тысячи ниже средней медианы по Нижегородской области (75 тысяч рублей).