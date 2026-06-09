Семейную диспансеризацию провели в двух нижегородских поликлиниках. Фото: Минздрав Нижегородской области

Семьи Советского района Нижнего Новгорода получили возможность пройти комплексное медицинское обследование за один день. Совместную акцию провели городская поликлиника №30 и детская поликлиника №39. Мероприятие приурочили к Неделе сохранения здоровья детей, которая завершилась в России 7 июня, сообщает региональный минздрав.

За время акции врачи осмотрели около 60 несовершеннолетних. Как отметила главный внештатный детский специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Инна Кондратьева, профилактические осмотры помогают выявить отклонения на ранних стадиях, когда их легче скорректировать. Своевременная диагностика позволяет врачам назначить лечение, подобрать подходящий режим дня и питание, а родителям — получить консультации профильных специалистов. Результаты осмотров появятся на портале «Госуслуги», а обсудить их с доктором можно будет дистанционно в телемедицинском сервисе «Макс». Все случаи заболеваний медики возьмут пациента под наблюдение.

Пока дети проходили обследования, их родители и даже бабушки с дедушками могли провериться в Центре здоровья взрослой поликлиники №30. Там, помимо стандартной диспансеризации, желающим предлагали биоимпедансометрию и антропометрию. Эти методы позволяют узнать точное соотношение мышечной и жировой массы, уровень основного обмена и содержание воды в организме — информация, необходимая для коррекции образа жизни.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что с августа 2026 года «Семейные дни» в обеих поликлиниках Советского района станут ежемесячными. Профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. Напомним, что диспансеризацию взрослые могут проходить раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40, а также дополнительно оценивать репродуктивное здоровье. Для записи на все виды профосмотров достаточно обратиться в отделение медицинской профилактики в своей поликлинике или оставить заявку на портале «Госуслуги».