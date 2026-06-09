Бастрыкин потребовал доклад о гибели подростка в нижегородском эко-парке. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах расследования гибели 14-летнего подростка в эко-парке «Янтарь» в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла летом 2025 года в Дальнеконстантиновском районе. Подростки катались на катамаране с горкой. Один мальчик съехал с нее и решил доплыть до берега, однако по пути утонул. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении руководства эко-парка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование завершилось, и материалы передали в суд. Обвинение предъявлено администратору базы отдыха.

Мать погибшего мальчика заявила, что не согласна с ходом расследования. В программе «Кстати», она сообщила, что на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. По её словам, поиски ребёнка начались с опозданием и только после её обращения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину представить доклад о результатах расследования и по доводам, приведённым в телесюжете.

К слову, деятельность самого эко-парка прекращена. Он был закрыт по решению суда за незаконную работу на землях сельскохозяйственного назначения. Организаторам предписано устранить нарушения и прекратить нецелевое использование участков.