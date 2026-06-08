Евгений Люлин: «ФК «Химик» укрепил лидерство и единолично занимает 1 строчку в турнирной таблице»

Фото: пресс-служба ФК «Химик»

7 июня в Дзержинске ФК «Химик» одержал победу над командой «Оренбург-2». Об этом в своем МАХ-канале сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент ФК «Химик» Евгений Люлин.

«Укрепляем лидерство! «Оренбург-2» – «Химик» 1:2. Для «Химика» этот матч считался выездным, но играли мы на родном стадионе в Дзержинске. Формально были гостями, но поддержка трибун была на нашей стороне. Начали встречу активно и сразу постарались навязать свой футбол. Создавали моменты, искали быстрый гол, но открыть счет не удалось. А затем сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. На 21-й минуте после одной из немногих атак соперника мяч оказался у игрока «Оренбурга-2» на подборе в нашей штрафной, и хозяева вышли вперед. К счастью, команда быстро отреагировала. На 34-й минуте заработали пенальти – мяч попал в руку игроку «Оренбурга-2». К точке подошел Илья Грузнов и уверенно сравнял счет – 1:1. До перерыва обе команды имели шансы выйти вперед, но цифры на табло больше не изменились», – отметил Евгений Люлин.

«Во втором тайме игра раскрылась. Футбол пошел на встречных курсах, появилось больше свободных зон и больше атак. Преимущество перешло к «Химику», и на 58-й минуте мы добились своего. Никита Никифоров выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в сетку ворот – 1:2. Очень важные три очка, которые позволяют нам сохранить лидерство в турнирной таблице. Наш главный конкурент томский «КДВ» в этом туре сыграл вничью, поэтому «Химик» сейчас единолично занимает 1 строчку», – подчеркнул спикер регионального парламента.

«Продолжаем движение к главной цели сезона. Уже в следующие выходные еще один домашний матч – с ФК «Ижевск». Приходите на стадион поддержать любимую команду!» – призвал болельщиков Евгений Люлин.