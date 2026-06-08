Нижегородские врачи начали лечить травмы самокатчиков светотерапией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде врачи начали применять фотодинамическую терапию для восстановления пациентов после падений с электросамокатов. Метод уже показал хорошие результаты при ушибах и травмах коленного сустава, которые нередко получают любители средств индивидуальной мобильности, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Во время процедуры на повреждённую область воздействуют светом определённой длины волны. По словам дерматолога Ольги Папко, пациент не испытывает дискомфорта и ощущает лишь приятное тепло. Сеанс занимает около 20 минут.

Специалисты отмечают, что такая терапия помогает снизить отёчность и уменьшить болевые ощущения при ходьбе. В одном из случаев заметное улучшение наступило уже через сутки после процедуры: отёк коленного сустава практически полностью исчез.

Медики подчёркивают, что фотодинамическая терапия используется как часть комплексного восстановления и может стать дополнительным инструментом для ускорения реабилитации после травм.