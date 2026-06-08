Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели двух человек в ДТП в Нижнем Новгороде

Бастрыкин потребовал доклад по смертельному ДТП в Нижнем Новгороде. Фото: Следственный комитет России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о смертельном ДТП, которое ранее произошло в Нижнем Новгороде. Поводом для этого стал сюжет, вышедший в эфире федерального телеканала, сообщает Информационный центр СК России.

В программе рассказывалось об аварии, в результате которой погибли жена и дочь одного из участников происшествия. Сам мужчина получил тяжёлые травмы и до сих пор проходит длительную реабилитацию. По его словам, в ходе расследования могла быть не в полной мере дана правовая оценка действиям второго водителя, который, как утверждается, значительно превысил разрешённую скорость.

По факту ДТП расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкие последствия.

Вместе с тем следственные органы СК по Нижегородской области уже инициировали перед прокуратурой вопрос о передаче уголовного дела в своё производство. Теперь руководитель регионального следственного управления СК Ахметшин должен доложить главе ведомства о решении надзорного органа, а также представить информацию по доводам, озвученным в телевизионном сюжете.

Таким образом, расследование резонансной аварии оказалось на контроле руководства Следственного комитета России.