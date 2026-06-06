Концерт группы «Тату» в Нижнем Новгороде перенесли. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Запланированный на 7 июня концерт группы «Тату» (18+) в Нижнем Новгороде перенесли на более позднюю дату. Об этом сообщается в социальных сетях группы.

- Концерт t.A.T.u. в Нижнем Новгороде, который должен был состояться 7 июня, переносится на более позднюю дату, - сообщили представители группы.

Уже известно, что концерт состоится этим летом. Представители группы пообещали назвать новую дату выступления позднее.

-О новой дате и всех подробностях сообщим совсем скоро. Спасибо за понимание и до скорой встречи, - говорится в сообщении.