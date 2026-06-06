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НовостиОбщество6 июня 2026 11:50

В Нижегородской области началась заготовка кормов для животных

Аграрии 17 округов приступили к заготовке сена, силоса и сенажа
Василий КРОТОВ
В Нижегородской области началась заготовка кормов для животных.

В Нижегородской области началась заготовка кормов для животных.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские аграрии приступили к заготовке кормов. В 17 округах региона сельхозпроизводители начали заготавливать силос, сенаж и сено. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

- Планируется заготовить 748 тысяч тонн силоса, 641 тысячу тонн сенажа и 137 тысяч тонн сена. Это позволит создать надёжный кормовой запас, достаточный для обеспечения животноводства региона на весь зимне стойловый период, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

На данный момент уже заготовлено 22 тысячи тонн сенажа и 2,5 тысячи тонн силоса. В дальнейшем работы будут продолжены. В настоящее время все сельхозпроизводители обеспечены всей необходимой техников. К заготовке кормов приступили в 17 округах Нижегородской области. Одновременно с этим в регионе продолжается посевная кампания.

- Сев яровых выполнен на 83%, засеяно 463 тысячи гектаров, из них 303 тысячи — яровыми зерновыми, - сообщил Николай Денисов.