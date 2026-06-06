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НовостиОбщество6 июня 2026 11:12

Прокуратура заставила ТЦ в Нижнем Новгороде создать парковку для инвалидов

Теперь возле торгового центра на улице Коминтерна появились соответствующие знаки
Василий КРОТОВ
Прокуратура заставила ТЦ в Нижнем Новгороде создать парковку для инвалидов.

Прокуратура заставила ТЦ в Нижнем Новгороде создать парковку для инвалидов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле торгового центра на улице Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода по требованию прокуратуры были созданы парковочные места для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Прокуратура Сормовского района провела проверку требований соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, - говорится в сообщении. – В ходе проверки было установлено, что парковочные места для инвалидов возле торгового центра на улице Коминтерна не оборудованы надлежащим образом. На них отсутствовала необходимая разметка и знаки.

После вмешательства прокуратуры возле торгового центра были установлены необходимые знаки и разметка. Теперь все требования законодательства соблюдены.