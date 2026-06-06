Нижегородский аэропорт 6 июня принимает и отправляет рейсы по согласованию

Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с введением временных ограничений в работе авиагавани нижегородский аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

- Аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, - говорится в сообщении. - Возможны корректировки в расписании рейсов.

Как сообщается, данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. На данный момент в регионе уже были отменены три рейса. Еще пять задерживаются.