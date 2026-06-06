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НовостиОбщество6 июня 2026 8:39

Три рейса отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июня

Ограничения в нижегородском аэропорту были введены еще ночью
Юлия ВАСИЛИШИНА
Три рейса отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июня.

Три рейса отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Нижнего Новгорода 6 июня отменили три рейса. Еще пять были задержаны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте международного аэропорта.

- Аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, - говорится в сообщении Росавиации. - Возможны корректировки в расписании рейсов.

По данным аэропорта, 6 июня были отменены рейсы в Белград, Анталью и Москву. Еще пять рейсов задерживаются. Среди них два рейса в Санкт-Петербург, один в Сочи, один в Екатеринбург и один в Анталью.

- Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, - предупредили в Росавиации.