Нижегородская область стала лидером АСИ в сфере «Инженерные сети и коммуникации»

Нижегородская область стала лидером АСИ по направлению «Инженерные сети и коммуникации». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах, составленного Агентством стратегических инициатив, Нижегородская область стала лидером в сфере «Инженерные сети и коммуникации». Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

Данный рейтинг составляется с 2014 года по инициативе президента России Владимира Путина. По его итогам Нижегородская область заняла первое место по направлению «Инженерные сети и коммуникации». При его составлении учитывается эффективность подключения построенных объектов к инженерным сетям – электричеству, водоснабжению, канализации, отоплению и газу. Оценивается количество проведенных подключений, время подключения, стоимость работ и удовлетворенность бизнеса административными процедурами. Кроме того, Нижегородская область вошла в тройку лучших по направлению «Недвижимость».

- Нижегородская область входит в число лидеров по развитию инженерной инфраструктуре и недвижимости, а сроки подключения к электросетям здесь почти на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня, — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, регионы улучшают условия для бизнеса – сокращают административные барьеры, улучшают показатели по недвижимости, регуляторным процедурам и подключению к инженерной инфраструктуре.

- Вопросы, связанные с подключением к коммуникациям, еще несколько лет назад были одними из самых частых на личных и рабочих встречах с инвесторами, - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин. - Поэтому сегодня для правительства и меня лично крайне ценно видеть такой результат работы. Благодарю за высокую оценку наших усилий, и отдельная благодарность — сетевым компаниям за то, что включились в работу по модернизации всех процессов.

К слову, это не единственные достижения Нижегородской области. Регион также стал вторым по направлению «Меры поддержки бизнеса». В частности, Нижегородская область входит в десятку по эффективности работы Агентства развития по мнению бизнеса. Кроме того, регион занял второе место по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот. В этом направлении проделана большая работа – после завершения реставрации объектов культурного наследия инвесторам здесь бесплатно предоставляется земельный участок под инвестиционные проекты.