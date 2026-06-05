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НовостиОбщество5 июня 2026 9:49

Жильцам треснувшего дома на Гороховецкой начнут платить за аренду жилья

Компенсация составит от 35 до 45 тысяч рублей
Екатерина МАРКЕЛОВА
Жильцам треснувшего дома на Гороховецкой начнут платить за аренду жилья.

Жильцам треснувшего дома на Гороховецкой начнут платить за аренду жилья.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок компенсаций для собственников квартир в аварийном доме №20 на улице Гороховецкой. Жильцам первого подъезда, где обнаружили серьёзные трещины, будут возмещать расходы на аренду жилья. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Проблемы с трёхэтажным зданием начались после того, как рядом с ним слили откачанную паводковую воду. Трещины зафиксировали не только в первом подъезде, но и в других частях дома. С 6 мая на территории ввели режим повышенной готовности.

Выплаты предоставят в пределах фактических затрат по договору найма, но не выше установленного лимита. Собственники двухкомнатных квартир смогут получить до 35 тысяч рублей в месяц, владельцы трёхкомнатных – до 45 тысяч. Если квартира находится в долевой собственности, компенсацию распределят между совладельцами пропорционально их долям.