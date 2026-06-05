Жильцам треснувшего дома на Гороховецкой начнут платить за аренду жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок компенсаций для собственников квартир в аварийном доме №20 на улице Гороховецкой. Жильцам первого подъезда, где обнаружили серьёзные трещины, будут возмещать расходы на аренду жилья. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Проблемы с трёхэтажным зданием начались после того, как рядом с ним слили откачанную паводковую воду. Трещины зафиксировали не только в первом подъезде, но и в других частях дома. С 6 мая на территории ввели режим повышенной готовности.

Выплаты предоставят в пределах фактических затрат по договору найма, но не выше установленного лимита. Собственники двухкомнатных квартир смогут получить до 35 тысяч рублей в месяц, владельцы трёхкомнатных – до 45 тысяч. Если квартира находится в долевой собственности, компенсацию распределят между совладельцами пропорционально их долям.