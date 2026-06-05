Три рейса задержаны и один отменен в нижегородском аэропорту 5 июня

Два рейса задержаны и один отменен в нижегородском аэропорту 5 июня. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Нижнего Новгорода 5 июня после введения ограничений на полеты задержаны три рейса, еще один отменен. По данным Росавиации, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты с 4:42 для обеспечения безопасности.

Напомним, ночью 5 июня была отражена очередная атака БПЛА на Нижегородскую область. Как сообщили в министерстве обороны России, по всей стране силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника.

Согласно данным онлайн-табло, в данный момент отменён один рейс в Москву, который планировался на 9:40. Также задержка ожидает три вылета: рейс до Самары сдвинут с 9:30 на 12:50, до Санкт-Петербурга - с 11:20 на 13:20, до Екатеринбурга - с 19:35 на 22:20. Помимо этого, опаздывают прибывающие самолёты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары и Минеральных Вод.

С пассажирами ведут работу сотрудники аэропорта, а также представители авиакомпаний. В зонах ожидания размещены кулеры с водой и зарядные стойки. В доступе находится комната матери и ребенка, а медпункт работает круглосуточно.