БПЛА сбили над Нижегородской областью 5 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередная атака БПЛА на Нижегородскую область была отражена ночью 5 июня. По данным министерства обороны России, по всей стране силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В связи с атакой БПЛА в нижегородском аэропорту введены временные ограничения на полеты. По информации Росавиации, они начали действовать в 4:42. Воздушная гавань не принимает и не выпускает воздушные суда для обеспечения безопасности. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса у перевозчика или на онлайн-табло аэропорта, а также внимательно следить за объявлениями по громкой связи.