Нелегальную майнинговую ферму обнаружили в Новинках. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде задержали нелегального майнера, который обвиняется в крупном хищении электроэнергии и незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило следствие, с января 2024 по 2025 год обвиняемый занимался добычей криптовалюты. Он установил майнинговое оборудование в доме, гараже и бытовке в посёлке Новинки. Устройства работали круглосуточно, но мужчина вмешался в приборы учёта, из-за чего огромные объёмы потреблённой электроэнергии не фиксировались.

Ущерб сетевой организации превысил 5,2 миллиона рублей. На имущество криптомайнера наложен арест.

Кроме того, при обыске в жилище у задержанного нашли растительный наркотик в значительном размере. Уголовное дело направлено в Приокский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.