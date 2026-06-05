Детская барахолка состоится в Нижнем Новгороде 6 июня. Фото: АНО «Центр 800».

В Нижнем Новгороде в сквере имени Свердлова 6 июня состоится ежегодная детская барахолка, приуроченная к Международному дню защиты детей. Мероприятие организовано в рамках направления «Искра» музыкального фестиваля «Столица закатов», сообщают организаторы.

Формат маркета детских товаров даёт возможность юным нижегородцам попробовать себя в роли продавца и подарить своим игрушкам новую жизнь. Организаторы ставят целью воспитание у детей бережливости, ответственности и экономической грамотности. Для взрослых же это повод провести выходной с ребёнком и заодно освободить дом от ненужных вещей.

Помимо торговли, гостей ждёт насыщенная программа. Ведущий проведёт интерактивы с открытым микрофоном и аукцион — собранные средства направят в благотворительный фонд «Во Благо–Дар». Также запланированы лекторий, мастер-классы по созданию брелоков, коллажей и рукоделию, интерактивы «Студия образ» и «Искры стиля», настольные и спортивные игры, а также детская йога.

Весь день будет работать гастрозона со сладкой ватой, лимонадами и горячей кукурузой. Вход на все события свободный, но на часть мероприятий требуется запись на месте в порядке живой очереди.