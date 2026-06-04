Успей за выгодой: Т2 дарит бесплатную связь до полугода до конца недели

У абонентов любых мобильных операторов в Приволжье есть еще три дня, чтобы воспользоваться акцией от Т2 и получить до полугода бесплатной связи. Оператор предлагает выгодные условия при переходе в собственную сеть со своим номером – это быстро и просто.

Специальное предложение от Т2 предназначено для абонентов, которые пользуются услугами любых операторов. При переходе в сеть Т2 с сохранением номера до 7 июня включительно они могут получить до шести месяцев бесплатной связи или бессрочную скидку 50% на абонентскую плату за тариф.

Для этого нужно подать заявку на перенос номера на сайте T2 или в одном из салонов связи T2. Затем нужно выбрать один из тарифов: «Хватит!», «Везде онлайн», «Мой онлайн+» или Black. После этого потребуется внести абонентскую плату по тарифу. Если номер перенесен успешно – скидка подключится сама со второго месяца. Но какие условия действуют по конкретному тарифу?

«Хватит!» дает абоненту скидку 100% сразу на полгода, а потом плата за тариф будет списываться с учетом скидки для новых подключений.

«Везде онлайн» и Black также дают полгода бесплатной связи. Далее будет предоставляться бессрочная скидка 50% на абонентскую плату за тариф.

На тарифе «Мой онлайн+» предоставляется бессрочная скидка 50% на абонентскую плату за тариф.

Акция позволит не переживать об оплате тарифа именно в тот период, когда свое внимание хочется тратить на что-то более важное и приятное – путешествия, встречи с друзьями и новые знакомства. Сделайте лето еще выгоднее с Т2!

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