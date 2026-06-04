Житель Черкесска подозревается в теракте на железной дороге в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ПФО

В Нижнем Новгороде полиция задержала по горячим следам 24-летнего жителя Черкесска, который подозревается в совершении теракта. Поводом для расследования стало сообщение от работников транспортной организации, обнаруживших дымящийся релейный шкаф на перегоне Починки – Варя Горьковской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

На место немедленно выехали оперативники и изъяли следы горючих веществ и другие улики, указывающие на умышленный поджог. Правоохранители быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Черкесска, который находился в Нижегородской области.

Как выяснило следствие, молодой человек получил инструкцию через один из мессенджеров. Ему подробно объяснили, как изготовить зажигательную смесь и что делать на месте преступления. Действуя по указаниям кураторов, в вечернее время он отправился на перегон и поджёг релейный шкаф.

В отношении задержанного следователи Нижегородского линейного управления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт». Эта статья предусматривает суровое наказание: максимальный срок, который грозит подозреваемому, — до двадцати лет лишения свободы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

Напомним, минувшей весной в Нижнем Новгороде уже судили двух подростков за поджог релейного шкафа на железной дороге. Им дали 6 и 8 лет воспитательной колонии.