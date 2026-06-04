Следователи СК разбираются в обстоятельствах смертельного пожара в Кулебаках. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в Кулебаках Нижегородской области. После пожара в частном доме на улице Энгельса спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следователи, сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, возгорание произошло 2 июня 2026 года. После того как сотрудники МЧС ликвидировали огонь, в доме было найдено тело погибшего мужчины.

На место происшествия выехал следователь Выксунского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Во время осмотра тела признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.