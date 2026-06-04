Потолок рухнул в квартире старинного жилого дома на Пискунова в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс.Карты.

В центре Нижнего Новгорода произошло обрушение потолка в одной из квартир дома №18А на улице Пискунова. По словам хозяйки жилья, утром перед работой она зашла в комнату и услышала подозрительный треск. Через несколько секунд потолок начал рушиться прямо у нее на глазах. Женщина успела отскочить к двери и не пострадала, однако помещение оказалось завалено кирпичами, деревянными конструкциями и штукатуркой, сообщает ННТВ.

Пострадавшая обратилась в домоуправляющую компанию с просьбой помочь вывезти строительный мусор и восстановить квартиру. Однако там пояснили, что сначала предстоит установить причины происшествия. Если ответственность будет возложена на управляющую организацию, работы проведут за ее счет. В противном случае жильцам придется добиваться решения вопроса в другом порядке.

Соседи уверены, что проблемы начались после строительства нового объекта рядом с домом. По их словам, за последние два года в здании появились многочисленные трещины, стали разрушаться стены и потолки, а на лестнице даже лопнули ступени. Через повреждения в конструкциях внутрь регулярно попадает вода, жильцы часто сталкиваются с подтоплениями.

Жители неоднократно направляли обращения в управляющую компанию, однако заметных изменений пока не произошло. Теперь они намерены решать вопрос через вышестоящие инстанции. Особую тревогу вызывает то, что здание имеет историческую ценность и является частью старой застройки Нижнего Новгорода.

Надзорные органы оперативно отреагировали на сообщения в СМИ – по факту обрушения участка потолочного перекрытия в квартире дома 1917 года постройки на улице Пискунова уже начались прокурорская проверка и уголовное расследование.