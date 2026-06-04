Сильная магнитная буря ожидает нижегородцев 11 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижегородской области предупредили о мощной магнитной буре, которая накроет регион в середине следующей недели. По данным сервиса my-calend.ru, уже в ночь на среду, 10 июня, начнутся геомагнитные возмущения, а пик придётся на четверг, 11 июня, когда сила бури достигнет 6 баллов из 8 возможных.

К вечеру того же дня интенсивность снизится до пяти баллов, а к вечеру пятницы, 12 июня, — до четырёх баллов. В выходные, 14 и 15 июня, ожидаются слабые геоштормы, после чего магнитосфера полностью стабилизируется.

Метеозависимые люди в эти дни могут страдать от головной боли, перепадов настроения и бессонницы. Врачи советуют избегать стрессов, снизить физические нагрузки, отказаться от алкоголя и жирной пищи, пить больше воды и больше отдыхать. Особенно внимательными к своему самочувствию стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым.