Вылеты в Москву и Санкт-Петербург задержали в аэропорту Чкалова 3 июня

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются рейсы в Москву и Петербург. Фото: пресс-служба аэропорта Чкалов

В международном аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 3 июня зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. С опозданием отправятся самолеты в Москву и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Так, рейс авиакомпании «Россия» в Москву, который должен вылететь в 9:40, перенесен на 13:40. Еще один рейс – авиакомпании «Smartavia» в Санкт-Петербург – вместо 10:30 отправится в 12:30.

Ранее утром 3 июня нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время все службы воздушной гавани работают в штатном режиме.

Кроме того, в Нижегородской области отменен режим беспилотной опасности, который действовал с вечера 2 июня. Несмотря на это, изменения в расписании затронули и ряд других рейсов. На данный момент также задерживаются прилеты самолетов из Москвы и Екатеринбурга.