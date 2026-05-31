Бастрыкин взял на контроль дело о разбитой дороге к деревням на Бору. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, связанному с состоянием дороги в Краснослободском сельсовете городского округа Бор. Поводом стало обращение местных жителей, которые вновь пожаловались на отсутствие нормального транспортного сообщения с несколькими населенными пунктами. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Речь идет о дороге, ведущей к деревням Ежово и Свободное, а также к садовым товариществам «Развилье» и «Астра-1». По словам жителей, уже долгое время здесь нет асфальтового покрытия. После дождей грунтовая дорога размывается, на ней появляются глубокие ямы и колеи, из-за чего проезд становится затруднен.

Люди отмечают, что проблемы испытывают не только автомобилисты. В отдельные периоды сложности возникают у экстренных служб и поставщиков продуктов, которым приходится добираться до населенных пунктов по разбитому участку. При этом многочисленные обращения в различные инстанции, как утверждают заявители, не привели к решению вопроса.

Как сообщили в СК, ситуация уже находилась на контроле центрального аппарата ведомства. Ранее региональное следственное управление четырежды возбуждало уголовные дела, однако эти решения впоследствии отменялись надзорным органом.

Сейчас уголовное дело возбуждено вновь. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.