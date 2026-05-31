Шесть хоккеистов покинут «Торпедо» после завершения контрактов 31 мая.

В нижегородском «Торпедо» произошли очередные изменения в составе. 31 мая истекают контракты сразу у нескольких хоккеистов команды. Карьеру в других клубах продолжат защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, а также нападающие Максим Летунов, Шэйн Принс и Дмитрий Шевченко. В клубе поблагодарили игроков за выступления в Нижнем Новгороде и пожелали им успехов в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Одновременно нижегородцы сделали квалификационные предложения Владиславу Фирстову, Егору Соколову, Антону Силаеву, Никите Рожкову и Кириллу Стеклову. Согласно регламенту КХЛ, с 1 июня все перечисленные хоккеисты, кроме Силаева, получают статус ограниченно свободных агентов. До 20 июня они смогут рассматривать предложения от других клубов лиги.

Если один из игроков согласится на контракт с другой командой, «Торпедо» получит право повторить это предложение и сохранить хоккеиста в составе либо отказаться от такого шага и получить компенсацию за его переход. Если до 20 июня предложений не поступит, права на игроков останутся за нижегородским клубом.

Особый статус предусмотрен для Антона Силаева. Его квалификационное предложение носит обязательный характер, поэтому защитник не выходит на рынок ограниченно свободных агентов. Спортивные права на хоккеиста в КХЛ автоматически закреплены за «Торпедо» еще на два сезона.