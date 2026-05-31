Посещение лесов ограничили в Ветлужском округе из-за 4 класса пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Нижегородской области установились различные уровни пожарной опасности – от первого до четвертого класса. Самая напряженная ситуация сейчас наблюдается в Ветлужском муниципальном округе, где местами зафиксирован четвертый класс пожароопасности. В таких случаях вводятся ограничения на посещение лесов гражданами, сообщили в региональном Минлесхозе.

Третий класс пожарной опасности отмечен в отдельных лесных массивах городского округа Шахунья, а также Починковского и Уренского муниципальных округов. Второй класс полностью установлен в 14 муниципалитетах региона, включая Дзержинск, Чкаловск, Балахнинский, Городецкий и Семеновский округа.

На большей части Нижегородской области сохраняется первый класс пожарной опасности. В эту категорию вошли Нижний Новгород, Арзамас, Выкса, Саров и еще более двух десятков муниципалитетов.

Специалисты напоминают, что большинство лесных пожаров возникает по вине человека. Жителей просят не разводить костры, не бросать непотушенные окурки и соблюдать правила пожарной безопасности.