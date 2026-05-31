Минздрав вводит новые специальности для нижегородских врачей и реабилитологов.

Для медицинских работников Нижегородской области были утверждены новые квалификационные требования – они начнут действовать с 1 сентября 2026 года и принесут ряд изменений как для врачей, так и для среднего медперсонала. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Согласно новым правилам, педиатры официально смогут работать в образовательных учреждениях, оказывать медицинскую помощь детям во время учебного процесса и в летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, в системе здравоохранения появится новое направление – медицина здорового долголетия. Работать по этой специальности смогут терапевты, педиатры, гастроэнтерологи, гериатры, диетологи, эндокринологи, кардиологи, неврологи и врачи по лечебному делу.

Также вводятся новые специальности для специалистов с немедицинским образованием. Так, кинезиореабилитация станет отдельным направлением для выпускников профильных вузов. Впервые будут закреплены требования к медицинским логопедам с педагогическим или психологическим образованием. Новыми направлениями станут нутрициология и эргореабилитация.

Еще одно изменение коснется руководителей медучреждений: наряду с должностью главного врача в номенклатуре появится должность директора медицинской организации.

Одновременно ряд специальностей будет исключен из перечня. С сентября 2026 года исчезнут должности диабетолога, миколога, городского педиатра, сексолога, зубного врача и ряд других. А должности врача-бактериолога, вирусолога и паразитолога планируется упразднить с 1 сентября 2028 года.