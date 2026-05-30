Кравцов встретился с финалистами чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетил площадки финала чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Вместе с губернатором региона Глебом Никитиным он встретился с победителями, призерами и финалистами соревнований, которые проходят в Федеральном технопарке профессионального образования на базе «Нижполиграфа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники чемпионата рассказали о своем опыте, профессиональных планах и перспективах развития в выбранных специальностях. Сергей Кравцов отметил, что движение «Профессионалы» за четыре года стало одной из крупнейших площадок для поддержки талантливой молодежи. По его словам, в 2026 году в соревнованиях принимают участие более восьми тысяч человек из всех регионов России и 19 зарубежных стран.

Глава Минпросвещения оценил подготовку будущих специалистов. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

Министр также осмотрел конкурсные площадки по направлениям, связанным с IT-технологиями, дизайном и цифровым моделированием, пообщался с экспертами и конкурсантами. Отдельным событием стало награждение участников профориентационной программы «Битва роботов», где школьники продемонстрировали навыки конструирования, программирования и инженерного проектирования.

В правительстве подчеркнули, что развитие системы среднего профессионального образования и создание современных образовательных площадок остаются одними из ключевых направлений работы.