Скорость нижегородских трамваев выросла на 64% после ремонта путей

После ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде на обновленных участках скорость электротранспорта увеличилась на 64%, а количество пассажиров возросло на 32%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем отчете перед депутатами Законодательного собрания 28 мая.

В настоящее время в областном центре проходит масштабная модернизация электротранспорта. Сейчас уже отремонтировано 112 километров трамвайных путей из запланированных 149. На обновленных участках наблюдается рост скорости движения и пассажиропотока.

Кроме того, Нижний Новгород получил 144 односекционных трамвая «МиНиН», а также продолжают приходить трамваи особо большого класса – уже получено 12 из 26. Остальные 14 будут доставлены в регион до конца 2026 года.

Губернатор отметил, что в Нижегородской области продолжается работа по улучшению других видов общественного транспорта. Так, в центре Нижнего Новгорода ведутся работы по строительству двух новых станций метро – «Площадь Свободы» и «Сенная». Недавно Глеб Никитин лично посетил площадку на улице Максима Горького, где стартовала прокладка туннеля после длительных подготовительных работ.

Помимо этого, отмечается увеличение пассажиропотока на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором за счет введения новых кабин. Параллельно ведутся работы по строительству новой канатной дороги через Оку. Переправа свяжет проспекты Ленина и Гагарина.

Продолжается обновление автобусного парка. Так, в 2025 году Нижегородская область приобрела 245 автобусов, которые были запущены в областном центре и муниципалитетах.

Глеб Никитин отметил, что регионе использует все возможности и механизмы, которые доступны на федеральном уровне.