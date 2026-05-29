Свыше ста школьников получили первые профессии в Мининском университете

Свыше ста нижегородских школьников получили свою первую рабочую профессию в Мининском университете. На торжественной церемонии им вручили свидетельства о получении профессии рабочего, должности служащего.

Воспользоваться этой возможностью смогли ученики 8-10 классов из школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Каждый из них мог выбрать одну из пяти востребованных на рынке труда специальностей. Среди них «Ассистент экскурсовода (гида)», «Оператор станков с программным управлением», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Лаборант химического анализа» и «Чертежник конструктор».

- Мининский проводит курсы «Моя первая профессия» по специальностям, которые соответствуют специфике местных предприятий и актуальным потребностям регионального рынка труда. Помимо того, что школьники проходят профессиональные пробы и на выходе могут уже с точностью сказать, подходит ли им то или иное направление, они получают основу для трудоустройства или дальнейшего обучения, — подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Сами занятия проходили не только на базе Мининского университета. Также школьники посещали практики в Чкаловском техникуме информатики и информационных технологий, в нижегородских музеях и важных предприятиях области. Среди партнеров проекта Мемориальный музей им. В.П. Чкалова, центр туризма «Русские крылья», предприятие «ФОРЭНЕРГО» и индустриальный партнер — «Группа ГАЗ».

Стоит отметить, что это уже не первый поток ребят. За последние два года свыше 300 учеников нижегородских школ смогли получить свою первую профессию благодаря Мининскому университету.

- В ближайшем будущем планируется расширить количество программ до 15 направлений, чтобы ещё больше подростков смогли сделать осознанный шаг в выборе будущей карьеры, - отметила проректор по дополнительному образованию и социальному партнерству Светлана Соткина.

