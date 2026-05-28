АКРА повысило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) изменило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест», повысив его до уровня А+(RU) с изменением прогноза на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга свидетельствует об укреплении надежности южно-российского банка, его устойчивом финансовом положении, росте капитала и высоком качестве корпоративного управления.

Аналитики АКРА высоко оценили сбалансированную стратегию развития, низкий уровень потенциально проблемной задолженности, а также приверженность банка ESG-принципам.

Клиенты банка наращивают налоговые выплаты гораздо быстрее рынка: по итогам 2025 года их прирост составил 9,1%, тогда как по другим банкам — лишь 1,9%. Это подтверждает, что «Центр-инвест» — устойчивый и надёжный банк для стабильного, растущего бизнеса, который чувствует себя увереннее среднерыночных показателей и обеспечивает прочную базу для развития экономики региона.

«Центр-инвест» — региональный банк, входящий в семьдесят крупнейших российских банков. Основные направления бизнеса — кредитование населения, агропромышленного сектора, малого и среднего бизнеса. Впервые кредитный рейтинг АКРА был присвоен банку в 2018 году и ежегодно аналитики агентства подтверждают устойчивые позиции компании.

