Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на Нижний Новгород 28 мая.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал произошедшую утром 28 мая атаку украинских беспилотников на столицу Приволжья. По его словам, сейчас районные администрации отрабатывают все поступающие от жителей сигналы. По предварительным данным, пострадавших нет.

- С ночи в Нижнем Новгороде и Кстово отражалась атака БПЛА. В результате были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города, - рассказал Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее мы писали, что всего над российскими регионами минувшей ночью были уничтожены 62 беспилотника. Несколько из них были сбиты над Нижегородской областью. По словам губернатора Глеба Никитина, в результате атаки было повреждено здание областного суда.

- На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, - призвал нижегородцев Глеб Никитин.