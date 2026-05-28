Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы «Фишер» состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме «После Фишера. Инквизитор» (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

События в третьей части «Фишера» разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, выросшей в тайге.

Одна из ключевых фишек сериала «После Фишера. Инквизитор» определена местом действия — события происходят в Алтайском крае. В отличие от предыдущих сезонов, искать истину будут не только сотрудники следственного комитета. Материализм и логика следователей вступят в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемочному процессу команда сериала отправилась в экспедицию на Алтай.

Ольга Френкель, режиссер-постановщик:

«Когда мы поехали на Алтай, я попросила познакомить нас со всеми шаманами, какие здесь есть. Нас привели к бабушке, живущей в одиноко стоящем аиле, — и в картине все осталось именно так. Более того, позже я нашла очень похожую актрису».

Новый сезон продолжает традиции популярной франшизы, сосредоточившись на психологическом анализе первопричин человеческой жестокости. При создании образа маньяка авторы проекта консультировались с психиатром-криминалистом, чтобы максимально достоверно передать мышление преступника. Толчком к созданию оригинальной истории послужил не конкретный человек, а общая атмосфера тайны вокруг нераскрытых преступлений в Барнауле начала нулевых.

Татьяна Арцеулова, сценарист:

«Мы стремились создать внутри вселенной "Фишера" что-то неожиданное, но в то же время сохранить ощущение трушности, нерва и остроты человеческих переживаний. Наш сезон — часть антологии, но при этом отдельное произведение на схожую тему».

Александр Петров, актер:

«В нашем сериале мне хотелось сделать другого персонажа, с другими красками, внутренним наполнением. Чтобы мой герой был ироничным, но при этом драматичным и даже трагичным. Терехов – современный молодой человек, эрудированный, у него все в порядке со вкусом, он отлично разбирается в технологиях, может цитировать классику, любит философию. Он совсем не похож на героя первых сезонов “Фишера” Бокова, но одно их объединяет точно – фанатичное отношение к профессии. А вот стили работы сильно отличаются».

Юлия Снигирь, актриса:

«Мне понравилась в сценарии тема столкновения рационального и логичного с природной стихией. Забавно: моя Оля Белова считает, что она отвечает за логику. Но, наверное, неправильно себя оценивает, и за этим очень любопытно наблюдать. Мне кажется, что у меня много общего с моей героиней, например, излишняя вспыльчивость и прямолинейность. Самой тяжелой для меня была сцена, которую снимали в глубокой пещере. Дело в том, что я очень боюсь закрытых пространств, а тут еще нужно было пройти до места съемки минут 15–20 по пояс в воде. У меня кружилась голова от страха, но я смогла себя преодолеть».

Полина Гухман, актриса:

«Мою героиню зовут Тонка, и она необычный подросток, девушка, которых не встретишь в повседневной жизни. Это как будто нулевой человек, как Адам и Ева. Она и есть природа. Очень интересная роль, я таких персонажей еще не играла».

Продолжение популярной франшизы войдет в линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+)‎, «Москва слезам не верит. Все только начинается» (18+), «Ландыши» (18+), «Комбинация» (18+), и другие). За производство проекта отвечает кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии». Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

О сериале «После Фишера. Инквизитор» (18+)

Производство: кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии»

Режиссер-постановщик: Ольга Френкель

Автор идеи и сценария: Татьяна Арцеулова

Оператор-постановщик: Леван Капанадзе

Художник-постановщик: Артем Купина

Генеральные продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер Wink: Ксения Савельева

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативный продюсер «НМГ Студии»: Денис Уточкин

Креативный продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна Крутий

Продюсеры «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН»: Александр Рубцов и Алексей Волков

В ролях: Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Сергей Шароватов, Диана Огай, Сейдулла Молдаханов, Анна Здор, Владимир Ляхов, Антон Денисенко, Дамир Миркамилов, Амаду Мамадаков, Алексей Тахаров, Илья Катунцев, Александр Цой и другие.

