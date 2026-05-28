Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Речь идет об аварийном доме №7/1 на улице Циолковского. Он покрылся трещинами еще несколько лет назад, во время строительства виадука. Недавно же в социальных сетях появилась информация о том, что с фасада жилого дома начали выпадать кирпичи.

При этом капитальный ремонт здания должны были провести еще в прошлом году. Однако работы так и не начали, а финансирование и вовсе отложили до 2030 года.

По данному факту Следственными органами было заведено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан.

