Нижний Новгород стал первым мегаполисом, где аренда квартиры выгоднее покупки.

В Нижнем Новгороде впервые стало выгоднее арендовать однокомнатную квартиру, чем покупать собственное жилье. К такому выводу пришли аналитики «РБК-Недвижимости», изучив ситуацию на рынке крупнейших городов России.

По данным исследования, Нижний Новгород оказался единственным российским мегаполисом, где индекс price-to-rent превысил отметку 20. Такой показатель означает, что аренда жилья сейчас финансово выгоднее покупки. Аналитики рассчитывали индекс для однокомнатных квартир площадью 37 квадратных метров.

Еще осенью прошлого года ситуация была совершенно другой. Тогда индекс в Нижнем Новгороде составлял чуть больше 15 – это считалось пограничным значением, при котором покупка квартиры все еще выглядела разумным вариантом.

Главная причина перемен срезкий рост цен на недвижимость. За последние полгода стоимость однокомнатных квартир в Нижнем Новгороде увеличилась сразу на 16% и достигла в среднем 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда жилья стала дешевле: средняя ставка снизилась на 13% – до 30,1 тысячи рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что похожий тренд постепенно появляется и в других российских миллионниках. В целом по стране квартиры продолжают дорожать, а рынок аренды показывает обратную динамику.