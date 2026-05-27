НовостиЭкономика27 мая 2026 15:03

Более 260 тысяч нижегородцев выбрали территории для благоустройства

Голосование по проекту ФКГС продлится до 12 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже более 260 тысяч человек приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые планируют благоустроить в Нижегородской области в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители выбирают парки, скверы и другие территории, которые могут преобразиться в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, проект дает жителям возможность напрямую влиять на развитие городов и поселков области. По его словам, за время действия программы в области уже благоустроили более 750 общественных пространств.

Сейчас на голосование вынесены 93 территории в 23 муниципалитетах Нижегородской области. Принять участие могут жители старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

Всероссийское голосование продлится до 12 июня. После подведения итогов для территорий-победителей разработают проекты обновления, а сами работы проведут в 2027 году.