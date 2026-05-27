Сотни миллионов рублей взыскали энергетики с должников

С начала 2026 года «ТНС энерго НН» демонстрирует системный подход в работе с задолженностью. За первые четыре месяца этого года в результате судебных разбирательств вынесено:

· 578 судебных актов о взыскании долгов с юридических лиц на общую сумму более 280 млн рублей;

· 2 666 актов в отношении физических лиц на сумму порядка 22 млн рублей.

Судебные решения – это только начало. По-настоящему важен результат: когда долги действительно возвращают. В рамках исполнительного производства с юридических лиц было принудительно взыскано более 130 млн рублей, а с граждан-неплательщиков – 13 млн рублей.

В арсенале компании не только судебные иски, но и действенные меры воздействия, предусмотренные законодательством. С начала года применены ограничительные меры:

· 327 запретов на выезд за границу. Должникам придется отложить долгожданный летний отпуск.

· 24 ареста на имущество. Автомобили, квартиры и другая собственность злостных неплательщиков будут реализованы для погашения долга.

«ТНС энерго НН» напоминает: оплачивать счета за электроэнергию нужно вовремя. Избежать накопления долга – значит оградить себя от судебных разбирательств, пени, штрафов, а также таких неприятных последствий, как арест имущества или запрет на выезд за границу.

