Евгений Чинцов отчитался о работе городской Думы за 2025 год. Фото: t.me/ea_chintsov

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов представил отчет о работе депутатского корпуса за 2025 год. По его словам, несмотря на то, что новый созыв приступил к работе только в сентябре, за это время удалось выстроить основу управления объединенным городом, сообщил Чинцов в своем телеграм-канале.

За несколько месяцев депутаты приняли Устав «большого Нижнего», утвердили более 140 нормативных актов и сформировали бюджет города на 2026 год. Особое внимание уделили корректировке бюджета текущего года – средства направлялись, прежде всего, на развитие городской инфраструктуры и выполнение социальных обязательств.

Как отметил Евгений Чинцов, в Нижнем Новгороде продолжается строительство социальных объектов, модернизация инженерных сетей и ремонт дорог. Одним из главных событий прошлого года стало открытие школы №189 – самой крупной и современной в городе. Кроме того, сегодня физкультурой и спортом регулярно занимаются более 650 тысяч нижегородцев.

В числе результатов работы председатель Гордумы также назвал ликвидацию 156 незаконных свалок и высадку около четырех тысяч деревьев. По словам Чинцова, власти продолжат совместную работу с правительством региона и администрацией города над развитием городской среды и повышением качества жизни нижегородцев.