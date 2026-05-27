В «Нижновэнерго» стартовала ежегодная акция «Внимание — дети!»

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» началась ежегодная профилактическая акция «Внимание — дети!», которая продлится до 25 июня.

Главная задача инициативы — повысить безопасность дорожного движения, в первую очередь вблизи учебных заведений и в местах с высокой концентрацией детей. Мероприятие призвано предотвратить дорожно транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, а также способствовать формированию культуры безопасного поведения на дороге у всех участников движения.

В течение месячника сотрудники «Нижновэнерго» проведут серию совещаний и инструктажей для водителей филиала. На занятиях особое внимание уделят правилам безопасного управления транспортными средствами и специфике вождения в условиях повышенного риска — например, вблизи школ и других мест массового пребывания детей.

Кроме того, запланировано активное взаимодействие с представителями ГИБДД. Стороны будут совместно анализировать ситуацию с дорожно транспортными происшествиями в Нижегородской области, уделяя особое внимание случаям с участием детей, и готовить соответствующие информационные сообщения для сотрудников и широкой аудитории.

Для дополнительной защиты несовершеннолетних в зонах с массовым пребыванием детей — возле школ, остановок общественного транспорта, кинотеатров, магазинов и развлекательных центров — будет введено ограничение скорости движения до 40 км/ч. Одновременно усилят контроль за выпуском автотранспорта на линию, чтобы обеспечить соблюдение новых требований и повысить общую безопасность на дорогах.