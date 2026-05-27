Скрытую опухоль груди у 48-летней пациентки выявили врачи в Дзержинске.

У 48-летней жительницы Дзержинска во время плановой маммографии обнаружили опухоль груди. Женщина пришла в поликлинику без жалоб и каких-либо симптомов, однако обследование показало новообразование на ранней стадии, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Благодаря своевременной диагностике врачи смогли провести органосохраняющую операцию. Медикам удалось удалить опухоль и сохранить грудь пациентке. Сейчас женщина проходит восстановление под наблюдением специалистов.

Как рассказали в больнице, за пять месяцев работы нового маммографа обследование прошли более 3,5 тысячи женщин. У пациенток выявили 70 различных патологий, в том числе четыре злокачественные опухоли. Все случаи рака удалось обнаружить на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Врачи напоминают, что рак груди на первых этапах может никак себя не проявлять. Именно поэтому медики рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования даже при хорошем самочувствии. По словам специалистов, ранняя диагностика помогает сократить объём операции и ускорить реабилитацию.

