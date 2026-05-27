Власти Балахны заплатят 1,8 млн рублей за незаконную свалку. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Балахны через суд обязали возместить ущерб экологии в размере 1,8 млн рублей из-за стихийной свалки. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нарушение экологического законодательства обнаружили ещё в 2022 году во время выездной проверки. На участке возле дома №35 по улице Вокзальной инспекторы зафиксировали огромные кучи мусора: металлические бочки с остатками нефтепродуктов и загрязнённым грунтом, резиновые изделия, твёрдые коммунальные отходы и строительный мусор. Общая площадь загрязнения превысила 370 квадратных метров, а объём незаконно размещённых отходов составил более 235 кубометров.

Выяснилось, что захламлённая территория относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. По закону именно органы местного самоуправления несут ответственность за надлежащее содержание таких участков.

Суд изучил все обстоятельства дела и пришёл к выводу, что администрация Балахнинского муниципального округа не приняла достаточных мер, чтобы предотвратить незаконное использование земли, что в итоге привело к её загрязнению. В связи с этим на муниципалитет возложили обязанность возместить ущерб окружающей среде — сумма превысила 1,8 миллиона рублей. Решение суда уже вступило в силу.