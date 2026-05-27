Один рейс отменён и три задержаны в аэропорту Чкалов из-за ограничений 27 мая. Фото: пресс-служба аэропорта Чкалов

Один авиарейс отменили и еще три задержали в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде 27 мая. Изменения в расписании произошли из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения ввели около 05:07 утра для обеспечения безопасности полетов. В это время пассажиров в терминале сопровождали сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Для людей работали комната матери и ребенка, медпункт, бесплатный Wi-Fi, а в залах ожидания разместили кулеры с водой и зарядные станции для телефонов.

Уже в 07:24 ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Однако часть рейсов к этому моменту уже выбилась из графика.

Так, был отменен рейс FV-6352 авиакомпании «Россия» до Москвы с вылетом в 09:40. Кроме того, задержались самолеты в Ереван, Шарм-эль-Шейх и Екатеринбург. Рейс в Египет вместо 07:00 отправился только в 11:14, вылет в Ереван задержался примерно на шесть часов, а самолет до Екатеринбурга – примерно на полтора часа.